Viking sa opp fire ansatte

NTB Sport

De fire medarbeiderne har jobbet med blant annet publikums- og sekretæroppgaver og utgjør til sammen 3,5 stillinger.

– Vond dag igjen, sier daglig leder Eirik W. Henningsen i Viking til Aftenbladet.

0-3-tapet mot Tromsø søndag kveld bekreftet nedrykket til 1. divisjon. Det betyr en ny hverdag med kun fem ansatte i administrasjonen.

– Det verste er å si opp folk, og her handler det om gode medarbeidere som har vært med i årevis. For eksempel Einar (Grøttem), som jobber med publikum og har vært med i 21 år. Og Svein (Fjælberg) som har vært her i mange funksjoner fra han var spiller til nå, sier Henningsen.

(©NTB)