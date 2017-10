Vestlendingene vil tilby folke-OL

NTB Sport

Idrettsrådene i Bergen og på Voss har opprettet aksjeselskapet Idrettens Olympiade AS, som bygger videre på en mulighetsstudie for et Vestlands-OL utført av selskapet Opus. Visjonen er å få til et OL i Bergen, Stavanger og Voss.

– Vi har jobbet lenge med dette. Hvis Norge skal søke om et OL i løpet av de neste årene, tenker vi at det er Vestlandets tur. Nå skal vi se om det er interesse. Det må idretten selv avgjøre, forteller styreleder i Voss idrettsråd og nyutnevnt leder av Idretts Olympiade AS, Olav Farestveit, til Avisa Nordland.

Farestveit påpeker at de ser for seg et mindre OL, med færre øvelser.

– De klare signalene fra IOC er at man fremover kan søke på egne premisser. Det vil vi utnytte. Dette kan avgjøre en mulig OL-strid, sier han.

Vestlendingene er ikke de eneste som drømmer om en mulig OL-søknad i disse dager. Innlandet, med Lillehammer i spissen, har fått kommunal støtte til en OL-utredning, mens Telemark annonserte mandag at de ønsker et OL til sitt distrikt.

