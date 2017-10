Tøff start for Kerber i Zhuhai

NTB Sport

Turneringen er for spillerne rangert rett bak dem som forrige uke deltok i WTA-mesterskapet i Singapore, og den innledes med gruppespill i tre grupper à tre spillere der vinnerne går til semifinale.

Pavljutsjenkova vant 6-3, 3-6, 6-2 i en kamp som varte snaut to timer. Kerber, som i fjor vant både Australian Open og US Open, har hatt et tøft år og vil få det vanskelig også med å gå videre fra gruppe D i Zhuhai. Hun må håpe at Ashleigh Barty slår Pavljutsjenkova onsdag, og deretter må hun selv slå Barty.

Tyskeren har i år falt fra 1.- til 19.-plass på rankingen.

– Det har ikke vært et godt år. I dag fant jeg ikke spillet mitt og framsto ikke slik jeg vet at jeg kan, sa hun.

I de andre kampene tirsdag vant Julia Görges 6-1, 7-6 (7-5) over Magdalena Rybarikova i gruppe A, mens Coco Vandeweghe vant 3-6, 6-3, 6-2 over hjemmefavoritten Peng Shuai i gruppe B. I gruppe C spilles første kamp onsdag.

