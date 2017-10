Start vil bytte ut 112 år gammel logo

NTB Sport

– Det har vært en prosess for oss. Jeg synes vi viser mot, og jeg synes vi sammen med Fundament har klart å behandle det med respekt, sier Start-direktør Even Øgrey Brandsdal til Fædrelandsvennen.

Start har hatt den samme logoen i 112 år, men nå vil sørlendingene gjenspeile det gamle emblemet til fotballklubben Gyldenløve, som i sin tid tok initiativ til å samle flere klubber til det som ble nettopp Start. Kristiansand kommune har også en løve i kommunevåpenet.

Dermed kan en løvelogo bli det folk forbinder med klubben som i helgen rykket opp igjen til Eliteserien. Tirsdag kveld ble det som kan bli Starts nye logo presentert for klubbens medlemmer.

– Ikke noen kvaler. Vi har respekt for at det til sjuende og sist er klubben som bestemmer, men det er vår oppgave å legge til rette for forslag til endringer i klubben. Vi synes det kan være god timing for å markere en stor endring for Start, og det sender signaler til supportere og samarbeidspartnere om at det er en ny tid som er kommet, svarer Brandsdal på lokalavisens spørsmål om klubben har hatt noen kvaler med å ville bytte ut den blå og hvite Start-vimpelen.

I Italia ble det voldsomt rabalder da Juventus presenterte sin nye logo i januar. Plutselig var den populære sebraen byttet ut med det som skulle være en langt mer tidsriktig "J" – altså første bokstav i klubbnavnet.

