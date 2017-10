Olympiakos-keeper drev Barcelona-stjernene til vanvidd

NTB Sport

Omar Elabdellaoui spilte hele kampen da Olympiakos holdt unna til 0-0 på hjemmebane mot Barcelona. Den store stjernen var vertenes keeper Silvio Proto, som hele fem ganger stoppet selveste Lionel Messi.

For første gang i høstens gruppespill gikk spanjolene av banen uten å vinne.

Barcelona manglet flere sentrale spillere da trener Ernesto Valverde møtte klubben han trente fra 2008 til 2012.

– Det er følelsesladd for meg å være tilbake her i Aten, sa Valverde før gjensynet med gamle kjente.

Ville klemme Messi

Elabdellaouis lag tok sitt første poeng i gruppe D. Olympiakos har slitt mer enn vanlig i høst. Kun 4 av 13 kamper har gitt seier. Det er uvanlig kost for storklubben.

Grekerne hadde sin fulle hyre med å forsvare seg mot Barcelona, men holdt unna takket være Protos tigersprang. Nærmest for gjestene kom Luis Suárez, men tverrliggeren var i veien.

– Vi har tatt et steg på veien videre, men ikke det vi ønsket. Vi kom nær motstanderens mål mange ganger, men de gjorde en solid jobb defensivt. Vi ønsket å sikre avansementet, men det ville seg ikke, sa Valverde etter 0-0 mot gamleklubben.

– Det er den vanskeligste oppgaven i fotball å bryte ned et stengt forsvar, sukket Valverde.

At det var storfint besøk i Hellas var det liten tvil om. En ung gresk supporter løp like før full tid inn på banen for å klemme Suárez og Messi. Til slutt ble supporteren geleidet vekk av vaktene.

Higuain reddet Juve

Juventus, for anledningen i gult, imponerte ingen borte mot Sporting. Vertene tok ledelsen i Lisboa da Bruno Cesar utnyttet en retur fra veterankeeper Gianluigi Buffon.

Hjemmelaget burde ledet 2-0 før gjestene fra Italia våknet. På mirakuløst vis klarte Sporting-keeper Rui Patrício å avverge en Gonzalo Higuain-heading etter 69 minutter.

Men Higuain skulle tvinge fram uavgjort ti minutter senere etter fint forarbeid fra Juan Cuadrado. Med 1-1 har Juventus overtaket i jakten på annenplassen i gruppe D.

– Skuffende. Vi hadde muligheten til å sikre avansement, men tok ikke vare på den. Nå har vi igjen Barcelona og Olympiakos. Ingenting er avgjort, sa Juventus-trener Massimiliano Allegri oppgitt.

– Jeg er veldig skuffet etter en forferdelig 1. omgang. Det ble bedre etter pause, men det ble for kaotisk. Vi skulle vært bedre organisert, fortsatte Allegri.

Barcelona leder med ti poeng, mens Juventus står med sju. Sporting har fire, mens Olympiakos helt nederst på tabellen har ett poeng.

