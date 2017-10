Norge møter Egypt i Davis Cup

NTB Sport

Norge må belage seg på en tøff kamp om avansement i kampen om opprykk. Kampen spilles helgen 3.-4. februar.

– Min umiddelbare tanke om trekningen er at underlaget ikke kommer til å spille så stor rolle. De spiller både på grus og hardcourt og har ikke en som bare står og slår på rask hardcourt, sier Norges DC-kaptein Anders Håseth til Tennis-Norge.

Norge har i øyeblikket den best rangerte spilleren av nasjonene i Casper Ruud (141), men Egypt har tre spillere som er rangert langt foran Norges toer Viktor Durasovic (488).

Det er Mohamed Safwat (214), Karim-Mohamed Maamoun (234) og Youssef Hossam (306). Sistnevnte slo Durasovic i semifinalen i en Futures-turnering i Egypt sist helg.

De tre nevnte egypterne har til sammen vunnet 11 Futures-turneringer i hjemlandet i år.

Et nytt format skal testes ut i gruppe to i Davis Cup neste år, for så muligens å innføres også i hovedturneringen. Kampene i 1. runde skal spilles over to dager i stedet for tre. Det skal fortsatt spilles fem kamper, men de blir best av tre sett i stedet av best av fem.

Om Norge går videre, venter vinneren av oppgjøret mellom Danmark og Irland i neste runde i april. En eventuell opprykksfinale i september vil gå mot Tunisia, Finland, Litauen eller Estland.

