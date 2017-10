Mo Farah vraker treneren og flytter hjem

NTB Sport

– Jeg flytter hjem, London. Jeg savner virkelig hjemstedet mitt, sier Farah i en video han har publisert i sosiale medier.

34-åringen, som har vunnet gull på 5000 og 10.000 meter i to OL på rad, uttaler at han flytter hjem av familiære årsaker. Farah har hatt treningsbase hos Salazar i USA i lengre tid.

Treneren ble satt under etterforskning av USAs antidopingbyrå, USADA, etter at BBC-programmet kom med anklager om dopingbruk på treningsanlegget der han holder til.

Både Farah og Salazar har avvist alle anklager om brudd på dopingreglene.

– Jeg tror sterkt på en ren idrett, og jeg mener at alle som bryter reglene, bør straffes. Jeg forlater ikke Salazar og hans prosjekt på grunn av dopinganklagene. Dette har pågått i over to år, og hvis jeg skulle dra på grunn av det (anklagene), ville jeg har gjort det allerede, sier Farah til avisen The Sun.

Langdistansemesteren skal nå jobbe med Gary Lough, som er ektemannen og den tidligere treneren til Paula Radcliffe. Hun er verdensrekordholder i maraton for kvinner.

