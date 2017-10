Løperstjerne ødela korsbåndet i rugbykamp

NTB Sport

Niekerk er regjerende OL- og verdensmester på 400 meter. Han ødela korsbåndet og skadet menisken da han gled og falt under rugbykampen i Cape Town for over tre uker siden.

Hans manager Peet van Zyl bekreftet diagnosen overfor AP tirsdag og sa at skadens omfang har vært holdt hemmelig for ikke å overskygge Niekerks bryllup sist helg.

25-åringen skal opereres ved Steadman-klinikken i Vail, Colorado.

Det er usikkert hvor lang tid det vil gå før Niekerk kan konkurrere igjen, men han mister iallfall Samveldelekene i Australia i april.

– Vi håper at han kan være tilbake i juli eller august, men det kommer an på hvordan operasjonen og opptreningen forløper, sa Van Zyl.

Niekerk, som har verdensrekorden på 400 meter, skal bli i Colorado noen uker etter operasjonen. Deretter skal han reise til Qatar for å starte opptreningen.

– I idrett skjer slike ting, men jeg har tillit til folkene rundt meg, inkludert legene, og håper at jeg kan løpe igjen i løpet av neste år. Jeg kommer til å være tålmodig, for jeg må bli helt bra før jeg konkurrerer igjen, sa Niekerk selv i en uttalelse.

