Grayson fikk sparken i Sunderland

Sunderland bekreftet nyheten tirsdag kveld.

"Simon og hans stab har jobbet utrettelig til beste for klubben. Vi hadde håpet at Simons erfaring fra ligaen skulle hjelpe oss til en suksessrik sesong, men resultatene har ikke vært gode nok for en klubb av vår størrelse. For å bedre vår posisjon, tror vi en fundamental forandring er påkrevet", het det i meldingen fra Sunderland-formann Martin Bain.

Graysons assistent Glynn Snodin er også ferdig i nordøst.

Sunderland har kun vunnet 1 av 15 kamper denne sesongen. To poeng skiller opp til trygg plass i mesterskapsserien.

Stefan Johansen ble byttet ut etter 67 minutter da Fulham tapte 0–2 hjemme mot Bristol City.

Adama Diomande fikk en halv omgang for Hull, mens Markus Henriksen var ubenyttet reserve i 1-3-tapet mot Middlesbrough.

Bersant Celina, som har valgt Kosovo foran Norge, scoret da Ipswich tapte 1-3 borte mot Cardiff.

Alexander Tettey har slitt med skade den siste tiden og var ikke med da Norwich tapte 0-2 hjemme mot lederlaget Wolverhampton.

Etter 15 runder topper Wolves mesterskapsserien med sine 32 poeng, ett mer enn Cardiff.

Sheffield United, Bristol City, Derby og Leeds ligger på kvalifiseringsplassene.

Sunderland ligger under streken sammen med Burton og Bolton.

