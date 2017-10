Fortvilet Svilar etter at storspill endte med selvmål

NTB Sport

I en innholdsrik kamp, som United vant 2-0, stjal Svilar det meste av overskriftene etter en rekke fine redninger inntil han var maksimalt uheldig da Nemanja Matic skjøt i stolpen.

Ballen spratt ut, rett i Svilars rygg og fant veien over streken like før pause. Svilar var tydelig fortvilet da han ruslet i garderoben i pausen.

Tirsdagens kamp kunne blitt belgiske U-landslagskeeperens store revansj etter tabben som sørget for at United vant omvendt kamp 1-0 i 3. runde av gruppespillet i mesterligaen.

Det begynte bra. Etter et Anthony Martial-raid og hands inne i sekstenmeteren fra Benficas Douglas, fikk vertene et straffespark som Svilar reddet.

Svilar ble tidenes yngste keeper som har reddet et straffespark i Champions League i en alder av 18 år og 65 dager. Like før pause kom selvmålet som sendte Svilar på ny inn i rekordbøkene.

For da Matic skjøt i stolpen og ballen spratt ut i ryggen på Svilar, spratt den tilbake mot mål og denne gangen mellom stengene. Og dermed ble Benfica-keeperen tidenes yngste spiller med selvmål i den gjeveste europacupen.

Nær avansement

Begge lag kom til flere store sjanser, men som Svilar vartet også vertenes David de Gea opp med flere flotte redninger. Nærmest for gjestene kom Raúl Jiménez med en avslutning i stolpen etter at han hadde snappet en håpløs tversoverpasning fra Eric Bailly.

Romelu Lukaku hadde flere muligheter til å score for United, men først da Daley Blind fikk muligheten på straffespark etter 78 minutter kom mål nummer to for kvelden. Innbytter Marcus Rashford ordnet straffesparket etter ufin behandling fra Benficas Andreas Samaris.

Det så først ut til at Lukaku skulle få sjansen fra elleve meter, men den litt rare køordningen endte med at Blind steg fram.

Irritert Mourinho

Med 2-0 har Manchester United vunnet fire av fire kamper i årets gruppespill. Old Trafford-laget skal ha maksimal uflaks for ikke å ta seg videre til utslagsrundene.

– Vi har ikke gått videre? Fire seirer, og det er likevel ikke nok? Vi må ta det ene poenget i de to kampene som gjenstår, sa United-manager José Mourinho til BT.

– Det er bedre å be ekspertene om å kommentere kampen enn at jeg kommer med min mening. Jeg blir betalt for å gjøre jobben min, noe jeg gjør. Og ekspertene skal kommentere det. La dem gjøre det, snerret portugiseren videre.

Han har fått kjeft for både feil laguttak og defensiv taktikk i det siste.

Elyounoussi sentral

Siden United vant, ville Mohamed Elyounoussis Basel tatt seg videre med seier hjemme mot CSKA Moskva. Det så lyst ut for sveitserne da Luca Zuffi hogg til på en retur etter at gjestenes keeper Igor Akinfejev først hadde avverget Elyounoussis forsøk.

Og Elyounoussi selv kunne doblet ledelsen etter at timen var spilt, men Akinfejev avverget og Taulant Xhaka klarte aldri å omsette returen i mål. Det skulle vise seg å bli kostbart.

Alan Dzagojev utlignet etter 65 minutter etter forarbeid fra Pontus Wernbloom. Og svenske Wernbloom ble matchvinner da han satte inn 2-1 for CSKA med drøyt ti minutter igjen å spille.

Manchester United topper gruppe A med 12 poeng, mens både Basel og CSKA Moskva står med seks. Jumbo Benfica står med null poeng etter for første gang å ha tapt sine fire første kamper i et gruppespill i mesterligaen.

