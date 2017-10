FIFA-skandalen: Takkas dømt til fengsel

NTB Sport

Takkas er opprinnelig fra Kypros, med britisk og gresk statsborgerskap. 61-åringen er tidligere generalsekretær for Caymanøyenes fotballforbund og har jobbet for CONCACAF, forbundet for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia.

Takkas sa seg i mai skyldig i sammensvergelse for hvitvasking av penger. Han skal sammen med daværende CONCACAF-president Jeffrey Webb ha tatt imot bestikkelser på flere millioner dollar i forbindelse med rettighetssalg til VM-kvalifiseringskamper.

Webb har også erklært seg skyldig og venter på dom.

Takkas var en av sju fotballedere som i mai 2015 ble pågrepet av sveitsisk politi på et hotell i Zürich rett før FIFA-kongressen. Det skjedde på oppfordring fra amerikanske myndigheter som hadde etterforsket korrupsjonsmistanker mot FIFA-ledere.

Takkas ble utlevert til USA i mars i fjor. I fengselsstraffen går til fradrag de 10 månedene han var varetektsfengslet i Sveits.

Dommeren bestemte også at Takkas og Webb må betale 3 millioner dollar i bøter.

Til sammen er 42 personer tiltalt i USA som følge av korrupsjonsetterforskningen.

