Danmarks U21-landslagstrener håper på fornuften

Kvinnenes kamp mot Sverige ble avlyst før det ble oppnådd enighet om en midlertidig landslagsavtale som gjorde at spillerne stilte opp til en kamp mot Kroatia. Avlysningen kan koste danskene dyrt når VM-billettene skal deles ut.

U21-landslaget er i samme situasjon. Den gamle landslagsavtalen er løpt ut, og det er ikke oppnådd enighet om en ny. Laget skal spille viktig EM-kvalifiseringskamp mot Polen 14. november.

– Jeg regner med at det ikke går like galt for oss. Har vi ikke allerede opplevd en gang at forstanden har gått fløyten? Det synes iallfall jeg, sier Frederiksen.

Må spille

– Det som skjedde med kvinnelandslaget er ikke noe som bør gjentas. Det tror jeg alle forstår, og jeg er overbevist om at det blir funnet en løsning, enten det blir en endelig avtale eller en delavtale. Det som gjelder er at vi må spille kampen.

U21-landslaget spilte forrige kamp på en midlertidig avtale som ble inngått i forventning om at en permanent avtale ville komme raskt på plass. Slik har det ikke gått, og U21-lagets visekaptein Marcus Ingvartsen har i en pressemelding fra Spillerforeningen understreket at man ikke vil godta en ny midlertidig avtale.

Det samme sa for øvrig kvinnelandslagets spillere før de likevel inngikk en ny midlertidig avtale.

Forhandler

Frederiksen tok tirsdag ut en tropp som blant andre omfatter Ajax-stjernen Kasper Dolberg. Også Rosenborg-spiller Jacob Rasmussen er i troppen.

DBU og Spillerforeningen er fortsatt i forhandlinger om en ny avtale, bekreftet fotballforbundet tirsdag.

