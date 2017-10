Dalkurd-trener med sterke anklager mot Syrianska

NTB Sport

Dalkurd sikret sist helg opprykk til Allsvenskan for første gang i klubbens historie. Tirsdag ble jubelen overskygget av Brännströms uttalelser. Syrianska truer med å saksøke ham for ærekrenkelser.

Brännström meldte først på Twitter at Syrianska er "kampfiksingens høyborg" og at Södertälje-klubben "bruker det som sin forretningsmodell".

Overfor Fotbollskanalen utdypet han sine uttalelser. Han mener det er tydelig at Syrianska har tapt kamper med vilje.

– Det er bare å ta fram et par kamper og se nøye på dem. Har man den minste kunnskap om fotball så ser man at det ikke er i nærheten av OK. Skulle jeg selge en kamp, ville jeg greie å gjøre det bedre, så mye kan jeg si. De er veldig dårlige skuespillere, sier han.

Truer med anmeldelse

Syrianska raser mot anklagene.

– Vi vil komme til bunns i det her, og så får vi se om vi skal anmelde ham for ærekrenkelse. Det er veldig alvorlige anklager å komme med, sier sportssjef Can Melkemichel.

– For å si noe slik bør han ha beviser. Det er ikke bare å gå til mediene, åpne munnen og kaste dritt på en klubb.

Mens Dalkurd har sikret opprykk til Allsvenskan, rykker Syrianska ned fra Superettan.

Flytteplaner

Brännströms uttalelser er ikke eneste kontroversielle sak omkring Dalkurd etter helgens opprykk. Klubben vurderer å flytte til Uppsala fordi lokale myndigheter i Borlänge ikke vil betale for oppgradering av hjemmebanen Domnarvsvallen til allsvensk standard.

Om flytteplanene realiseres, må Dalkurd dele hjemmebane med Sirius, som har uttrykt sterk motvilje mot å måtte dele Studenternas med et annet allsvensk lag.

