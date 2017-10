Bøter for kinesiske bordtennisstjerner

NTB Sport

Ma, Fan Zhendong og Xu Xin uteble fra sine åttedelsfinaler i den internasjonale turneringen i Chengdu i juni. Det ble tolket som en protest mot at treneren Liu Guoliang var degradert.

Spillerne selv, som er nummer en, to og tre på verdensrankingen, sa at de var for lei seg på vegne av Liu til å spille.

Det internasjonale bordtennisforbundet (ITTF) straffet tirsdag spillerne med bøter på 20.000 dollar hver, men unnlot å utestenge dem.

– De skadet ITTFs rykte og sviktet både arrangøren av Kina Open og bordtennisfans over hele verden, skrev forbundet i sin begrunnelse for straffen. Spillerne slipper utestengelse fordi de skal ha lovet at det ikke vil bli noen gjentakelse.

Spillerne er blitt tatt til nåde også av Kinas bordtennisforbund.

