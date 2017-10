Spanske skyttere holdes igjen på flyplass i Emiratene

NTB Sport

Skytterne skulle fly via Abu Dhabi fra India, der de deltok i verdenscupavslutningen sist uke. De fire utøverne ble stanset på flyplassen søndag og er blitt holdt tilbake siden, opplyser Spanias skytterforbund.

Det skal være manglende våpendokumentasjon som er årsaken til at skytterne ikke får forlate Abu Dhabi. Den spanske ambassaden i De forente arabiske emirater og spanske regjeringsmedlemmer jobber med å løse situasjonen.

Alberto Fernández, som gikk til topps i lerdue trap i New Delhi, er blant de fire utøverne. Han skrev på Twitter mandag formiddag at de fortsatt holdes igjen på flyplassen, til tross for gjentatte forsøk fra spanske myndigheter på å ordne opp i problemet.

