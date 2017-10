Nilsson dropper Tour de Ski

NTB Sport

Nilsson, som ble nummer tre i Touren forrige sesong, forsøker å legge alt til rette for at formen skal være på topp under OL i Pyeongchang. Det betyr at et av Sveriges fremste medaljehåp dropper Tour de Ski.

– Jeg har laget en plan A, plan B og plan C. Slik det ser ut nå, er ikke Tour de Ski en del av min plan A, sier Nilsson.

– Hva skal du gjøre i stedet?

– Jeg kommer til å prioritere enn lengre treningsperiode på snø hjemme i Sverige. Finne roen og samle godt med energi.

Tidligere i høst røpet Charlotte Kalla at Tour de Ski går uten henne. Flere andre landslagsløpere tviler også på om de kommer til start.

Stina Nilsson holder riktignok døren litt på gløtt.

– Bare fordi jeg sier dette nå, betyr det ikke at jeg ikke kommer til å stå på startstreken. Men plan A ser slik ut, sier hun.

Tour de Ski starter 30. desember i Lenzerheide. Målgang er i Val di Fiemme 7. januar.

