Jets herjet med NHL-mesteren

21-årige Brendan er sønn av ishockeylegenden Claude Lemieux. Han fikk sin NHL-debut 20. oktober.

Wheeler scoret alle sine mål i første periode. Hjemmelaget ledet 5-0 ved første pause etter å ha scoret tre mål på 34 sekunder mellom 17.44 og 18.18.

– Det er greit å score, men det viktigste er at vi vant, sa Wheeler.

Det ble satt klubbrekorder for flest mål av en spiller i 1. periode, raskeste hattrick (4.20), raskeste tre mål for laget (0.34) og raskeste fire mål for laget (4.20).

Penguins-keeper Matt Murray ble byttet ut etter å ha sluppet inn fire av ni skudd. Casey Desmith kom inn til sin debut og slapp inn det første skuddet. Senere hadde han 12 redninger.

Jevgenij Malkin reduserte for Penguins, men Lemieux fastsatte resultatet i 3. periode etter at Wheeler også hadde notert en assist på Mark Scheifeles mål.

Jakob Silfverberg ordnet forlengning for Anaheim Ducks borte mot Carolina Hurricanes med sitt 3-3-mål, og Corey Penney ga gjestene seier da han var den enste som scoret i straffeslagkonkurransen.

Sean Monahan ble matchvinner da Calgary Flames slo Washington Capitals 2-1 etter å ha tapt de fire foregående hjemmekampene.

