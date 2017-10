Hareide: – VM vil skape sterke følelser 56 år etter det første

NTB Sport

Trenerveteranen er i prakthumør når han tar imot NTB i Danmarks fotballforbunds (DBUs) bygg i Brøndby.

Det ligger i DBU Allé 1. Er det verdens eneste forbund med adresse i eget navn?

Etter sju minutter snakk om skøytestatistikk, der Hareide er på professornivå, kommer vi på sporet av lidenskapen som også er blitt hans liv – som spiller og trener.

Hva?

Høsten for to år siden pep det i mobiltelefonen til Hareide. Samtalen som fulgte hadde han ikke sett for seg.

DBU lurte på om han kunne være interessert i landslagstrenerjobben i Danmark.

– Valget sto mellom å fortsette i Malmö FF eller ta noe annet. Som regel er det alltid noen agenter inne i bildet i slike prosesser, men her var de veldig konkrete. Peter Rudbeck (en av fire som jobbet med saken) ringte og spurte om jeg var interessert i å snakke med dem, sier Hareide til NTB.

– Jeg svarte ja med en gang, selvfølgelig er jeg det. Etterpå tenkte jeg «Dæven, men det er sikkert et dusin som er kalt inn». Vi hadde tre møter, og på det tredje – de kalte det «final meeting» – gikk det opp for meg. Det er ganske interessant at de velger en nordmann som trener for sitt landslag. Det er ganske radikalt for danskene. Derfor ble dette en jobb der det jo var snakk om å overbevise mange.

Takk

Det gikk litt begge veier det første året, men Hareide sikret i høst annenplassen bak Polen som sikret VM-omspill.

– Jeg tror ikke jeg hadde fått tilbudet om jeg ikke hadde vært trener i Brøndby (2000-02) tidligere. De kjente meg, og jeg hadde vist at jeg kunne håndtere danske spillere og deres mentalitet, sier Hareide.

DBU var på frenetisk jakt etter det danske fotballikonet Michael Laudrup. Det var ham forbundet og folket ønsket seg etter en lang periode med Morten Olsen.

Laudrup glapp, og Hareide skar inn, helt fra outsidernes rekker. Til en bølge av kritikk fra mange danske hold.

En trener fra «Fjellabe-folket» på Danmarks fotballbenk? Uhørt, tordnet en rekke eksperter.

Hareide trente Brøndby, og han bodde i Helsingør da han trente Helsingborg. Nå nærmer han seg ti år som bosatt i Danmark. Slår danskene ut Irland i dobbeltkampen, har Hareide overvunnet de mange danske kritikerne og kan se mot Russland-VM neste år.

– Det er det største man kan oppleve som trener. Det vil være mange følelser i sving om vi deltar der, sier Hareide på spørsmål om hva han vil kjenne i spillertunnelen før en mulig VM-premiere.

I 1962 (Chile) fikk han sin første smak på VM. Som 9-åring studerte han en chilensk VM-avis, på spansk, hjemme på Hareid.

Den fikk han tilsendt av broren som var sjømann.

Tvilsomt

Kvalifiserer Danmark seg for VM, er det lite trolig at det blir en oppkjøringskamp mot Norge til våren.

– Jeg tror faktisk det vil være uaktuelt, for hvis vi kommer til VM så har jeg et inderlig ønske om å øve mot søramerikansk motstand i så stor grad vi bare kan, sier Hareide.

VM-gruppene trekkes i Moskva 1. desember. Er Danmark med der, blir Hareide den andre norske treneren i et VM i nyere tid. Egil «Drillo» Olsen ledet Norge i 1994 og 1998.

Tirsdag tar Hareide ut troppen til Irland-kampene. Han hadde sluttet som fotballtrener da Malmö FF kontaktet ham. I MFF ledet han laget til to mesterligadeltakelser. Det sikret klubben nær 1 milliard kroner i inntekter.

(©NTB)