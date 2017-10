Forelsket Tande vil ikke ha noe kysseforbud før OL

NTB Sport

Skiskytteren Svendsen gikk til et drastisk grep på hjemmebane foran VM i februar. Livredd for å bli syk, unngikk Svendsen å kysse kjæresten i to måneder.

– Nei, det er ikke snakk om det. Det skal jeg ha meg frabedt, humrer Tande nokså bestemt.

Kongsberg-hopperen har ikke tenkt å holde seg unna kjæresten Anja Søberg foran hoppuka, skiflygings-VM og vinter-OL.

– For min del er det ikke så megakrise om jeg blir småsyk. Jeg har vært syk mange ganger, men likevel klart å prestere bra i hopprenn. For oss som ikke holder på med utholdenhetsidrett, er det ikke like stor krise å bli syk som for dem som driver med langrenn og skiskyting, sier fjorårets norske hoppener.

– Hva med Ole Einar Bjørndalens triks der han gurgler vodka?

– Det høres ut som et veldig bra triks. Det kommer vel litt an på om du skal spytte det ut eller ikke. Jeg regner med at han spytter ut. Det er vel det smarteste, men det er bra for å desinfisere, sier Tande.

Lattermild sjef

Buskerudhopperen forteller at han faktisk heller utsetter seg for smitte i løpet av året.

– Jeg har litt motsatt filosofi enn mange på det området. Jeg mener det er bedre å eksponere seg for diverse sykdommer jevnt gjennom hele året. Da er det mindre sannsynlig at du blir syk. Er du aldri i kontakt med noen bakterier, er det større sjanse for å bli syk når det blir sykdomsutbrudd, forteller lysluggen.

Landslagssjef Alexander Stöckl blir lattermild når NTB spør om han har innført kysseforbud i OL-sesongen.

– Ha ha, nei. Det blir det helt sikkert ikke, jeg er en altfor snill sjef. Og en skihopper blir ikke ødelagt på grunn av forkjølelse. Det påvirker ikke prestasjonen direkte. Vi jobber ikke med utholdenhetsidrett, hvor en liten sykdom kan bli helt avgjørende, sier østerrikeren.

Spytt ut

– Hva med Bjørndalens vodkagurgling?

– Alt som er antibakterielt er bra. Men man skal ikke drikke for mye. Gurgle, så spytt ut, sier Stöckl.

Hopptreneren har fått med seg at Marit Bjørgen vurderer å ta sønnen Marius ut av barnehagen for å minske smittefaren før vinterlekene i Pyeongchang.

– Vi har ikke selv vurdert det, foreløpig. Langrenn er uansett mer utsatt for sykdom.

– Men vi har gode rutiner. Det handler om å vaske hendene, bruke Antibac før og etter man spiser, og blir noen syke, tar vi romkameraten ut av rommet. Vi sørger for gode søvnrutiner og unngår å oppholde oss lenge på flyplasser, som alltid er et skummelt sted rent smittemessig, sier Stöckl.

Tande vant NM i normal bakke lørdag. Det var tredje strake NM-tittel for KIF-hopperen.

