Brøndby på tabelltoppen i Danmark

NTB Sport

Ikke siden 2005 har Brøndby vunnet superligaen. Laget har siden vært i skyggen av erkerivalen FC København.

Mandag gikk Brøndby i føringen takket være Joni Kaukos selvmål etter et kvarters spill. Randers utlignet ved Jonas Bager, men to mål av Besar Halimi etter pause sørget for 3-1 og tre nye poeng til vertene.

Brøndby er i slag om dagen. Seieren var klubbens femte på rad. Formen er i sterk kontrast til den FCK og Ståle Solbakken opplever. Den regjerende mesteren ligger på femteplass og har kun vunnet én av sine fire siste ligakamper. FCK er åtte poeng bak tabelltoppen.

Det er jevnt blant de tre beste. Midtjylland og Nordsjælland er begge bare ett poeng bak Brøndby.

(©NTB)