Barcelona-sjefen: – Spillerne lar seg ikke distrahere av uroen i Catalonia

NTB Sport

– Vi ser hva som skjer, men vi konsentrerer oss om våre egne oppgaver. Det vil si å vinne kamper og gjøre fansen fornøyd, sier Valverde før tirsdagens bortemøte med greske Olympiakos i mesterligaen.

De siste dagene har vært blant de mest urolige i spansk politikk på flere tiår. Fredag erklærte den katalanske regionforsamlingen uavhengighet for Catalonia, som er en spansk region med delvis selvstyre.

Rett etter ga nasjonalforsamlingen i Madrid den spanske regjeringen grønt lys til å frata regionen selvstyret.

Flere Barcelona-supportere har vist tydelig støtte for uavhengighet under storklubbens kamper.

Valverde fikk for øvrig en emosjonell velkomst fra Olympiakos-fansen tirsdag. Spanjolen har tidligere vært trener for grekerne i to perioder (2008-09 og 2010-12).

(©NTB)