Tross overlegenhet i spill og sjanser måtte hjemmelaget slite for seieren. Lina Hausicke utlignet to ganger for gjestene, men tredje gang Wolfsburg tok ledelsen holdt det til tre poeng.

Tessa Wullaert og Pernille Harder (2) scoret målene. Hansen gjorde flott forarbeid til Harders første scoring.

Wolfsburg topper tabellen på bedre målforskjell enn Freiburg, som slo Hoffenheim 2-1. Begge lag er ubeseiret og har 16 poeng på seks kamper før de møtes i Freiburg kommende lørdag.

