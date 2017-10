Vikings eliteserieeventyr er ute

NTB Sport

Viking har virket fortapt i bunnen av Eliteserien store deler av sesongen. Et ørlite håp ble tent med Vikings uventede 2-0-kamp borte mot Kristiansund for to uker siden, men en uke senere ble det slukket av et effektivt Vålerenga-lag, som ikke ga seg før det sto 7-1.

Etter kampen erkjente Viking-trener Ian Burchnall at laget hans kom til å gå ned en divisjon. Viking var ti poeng bak Tromsø på kvalifiseringsplassen med fire runder igjen.

Søndag måtte Viking vinne bunnkampen mot nevnte Tromsø, samtidig som Strømsgodset måtte gjøre jobben mot Sogndal, for at stavangerlaget skulle ha et teoretisk håp om overlevelse.

I stedet svarte Tromsø med å vinne 3-0 på snødekte Alfheim.

– Det er blytungt. Fra vi slipper inn det første til det er slutt, så er det tungt. Vi prøvde å tenke på at det er en vanlig kamp, men det var spesielt at vi kunne gå ned etter denne kampen, sa Julian Ryerson til Eurosport.

– Det er trist at Stavanger og Viking går ned i 1. divisjon. Vi hører ikke hjemme der, la han til.

– Tromsø er bedre enn oss og fortjente seieren. Vi gjorde noen individuelle feil og slapp inn to dødballmål. Det oppsummerer hvordan sesongen har vært. Vi har ikke vært gode nok, sa Viking-trener Burchnall til kanalen.

– Det har vært i horisonten, men i dag bekreftes det. Det er en trist dag, fortsatte han.

Viking-treneren bekreftet samtidig at han er motivert for å fortsette i jobben.

Simen Wangberg stanget hjemmelaget i ledelsen på Alfheim på en corner etter halvtimen spilt, før Thomas Lehne Olsen banket inn 2-0 på et frispark to minutter før pause.

I annen omgang fortsatte hjemmelaget i samme spor. Etter 73 minutter fant Gjermund Åsen en mutters alene Lehne Olsen foran mål, og han skled inn 3-0.

Vondt ble til betraktelig verre for Viking da Rasmus Martinsen pådro seg sitt annet gule kort, på svært klønete vis, da han rev ned Lehne Olsen på høyresiden fire minutter etter 3-0-scoringen.

Tromsø hadde flere sjanser til å øke ledelsen etter det røde kortet, men kunne uansett juble for en overbevisende seier.

Viking rykker dermed ned til nivå to for første gang siden 1986.

Tromsø tok på sin side tre livsviktige poeng i en uhyre tett bunnkamp. «Gutan» har 31 poeng etter 27 serierunder, og fem poeng skiller ned til Aalesund under streken. Tre poeng skiller ned til Sogndal på kvalifiseringsplass.

Aalesund møter Lillestrøm, som har like mange poeng som Tromsø, mandag.

