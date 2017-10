Tutta nummer 17 i Malaysia

NTB Sport

Golferen innledet turneringen meget godt med to bogeyfrie runder og var helt i tetsjiktet da hun var seks slag under par etter halvspilt turnering.

Med lørdagens runde på par (71 slag) spilte hun seg ut av tetkampen. Den fjerde runden søndag startet godt med birdie på første hull. Deretter holdt hun seg på par helt til det 11. hullet da dagens eneste bogey kom.

To birdier til, på hull 12 og 18, sørget for at hun kom inn på 69 slag, to under par, på den fjerde og siste runden.

Dermed ble det en delt 17.-plass totalt i turneringen i Malaysia.

Cristie Kerr fra USA tok seieren tross en skuffende 71-runde søndag. Etter en spennende avslutning endte hun ett slag foran trioen Danielle Kang, Jacqui Concolino og Feng Shanshan.

Det gikk mot omspill mellom fire spillere inntil Kerr fikk inn en birdieputt fra over ti meter på siste hold.

Dermed kunne hun feire sin 20. tittel på LPGA-touren.

– Det er nok den lengste avgjørende putten jeg har greid. Ting gikk ikke min vei det meste av dagen, men jeg ga aldri opp, sa Kerr.

(©NTB)