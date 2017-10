Svendsen-dobbel for annen kamp på rad

NTB Sport

Mandag scoret Svendsen to mål og reddet 3-3 for Hammarby mot Sirius i Allsvenskan. Poenget sikret også ny toppseriekontrakt for hovedstadslaget.

En knapp uke senere noterte han ytterligere to mål bak navnet sitt. Mot Sundsvall på bortebane scoret Svendsen 1-1- og 2-1-målet i Hammarbys snuoperasjon etter at Carlos Moros ga hjemmelaget ledelsen.

Bjørn Paulsen og Arnór Smárason scoret de resterende målene for Hammarby. Svendsen serverte Smárason på det siste målet.

Den norske unggutten er oppe i seks seriemål denne sesongen. Han har i tillegg slått to målgivende pasninger.

20-åringen har kun rukket å spille åtte seriekamper, sju av dem fra start, siden overgangen fra Molde i sommer.

Mats Solheim spilte også hele kampen for Hammarby søndag.

(©NTB)