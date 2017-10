Start snublet, men rykket likevel opp

NTB Sport

Foran 6339 tilskuere klarte ikke Start å innfri selv, men med god hjelp fra Kongsvinger ble det søndag klart at Kristiansand-laget gjør comeback på øverste nivå etter kun én sesong i 1. divisjon.

KIL slo Starts nærmeste utfordrer, Sandnes Ulf, 3-0 på bortebane.

Start-spillerne virket ikke ordentlig påskrudd i åpningen mot Elverum. Det var derfor ikke ufortjent da Jonas Enkerud stanget Elverum i føringen etter en corner i det 23. minutt.

Vertene slet med å skape sjanser mot et innbitt Elverum-lag på desperat poengjakt. Start hevet seg etter pause, men gjestene fra Hedmark holdt stand.

Etter kampen sto Espen Børufsen igjen med blandede følelser i intervjusonen.

– Det er utrolig deilig, men vi er ikke fornøyde i det hele tatt med kampen vi leverer. Eliteseriespill har alltid vært målet, men vi skulle gjerne ha gjort en bedre kamp når det møter opp såpass mange folk, sa Børufsen til Eurosport.

Rekord

Start rykker opp sammen med Bodø/Glimt, som for lengst har vunnet 1. divisjon. Begge klubbene rykket i fjor ned fra Eliteserien.

Glimt banket Åsane 6-0 foran egne supporterne søndag. Med sine to scoringer tangerte Kristian Fardal Opseth målrekorden til Daniel Nannskog (Stabæk) med 27 mål fra 2005.

Ulrik Saltnes scoret for øvrig halvparten av Glimts mål mot Åsane.

Opprykksjakt

Det er også klart hvilke lag som skal ut i opprykkskvalifiseringen. Sandnes Ulf, Mjøndalen, Ranheim og Ull/Kisa kjemper om å få møte et lag fra Eliteserien over to kamper senere i høst. Før siste runde er det fortsatt knyttet spenning til hvilken rekkefølge lagene til slutt får.

Sandnes Ulf besitter tredjeplassen med 51 poeng, mens Mjøndalen er foran Ranheim på målforskjell (begge har 49 poeng). Ull/Kisa er tabellsekser med 48 poeng.

Slik spilles siste runde førstkommende søndag: Arendal – Ranheim, Elverum – Mjøndalen, Fredrikstad – Sandnes Ulf, Jerv – Florø, Kongsvinger – Tromsdalen, Levanger – Ull/Kisa, Strømmen – Bodø/Glimt, Åsane – Start.

