Sarpsborg la press på Molde i medaljekampen

Mens kun syltynn teori kan gjøre at gullet ikke forsvinner til Trondheim og Rosenborg, er Molde og Sarpsborg i førersetet i kampen om de to andre medaljene denne sesongen.

Begge lag har 47 poeng etter Sarpsborgs seier søndag, men Molde kan skaffe seg en luke med poeng mot formsterke Vålerenga senere søndag.

– Dette kan bli gøy. Vi har tre kamper igjen, og vi skal gå ut og vinne alle, sa tomålsscorer mot Sandefjord, Kristoffer Zachariassen, til Eurosport.

Brann, som kjempet seg til 3-2-seier mot Haugesund lørdag, er nummer fire, fire poeng bak Sarpsborg.

Sandefjord tapte på sin side sin tredje kamp på rad.

– Det er ikke så mye å si. Vi er nest best i stort sett alt. Aller mest jeg, som bommer på taktikken og laguttaket, og at jeg ikke skifter tidligere. Her er det mye galt, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen til Eurosport.

Gikk drastisk til verks

Etter tre strake uavgjortkamper viste Sarpsborg at laget ikke ville gi seg i medaljekampen på målstreken.

– Det var utrolig deilig. Endelig var vi tilbake på vinnersporet etter noen uavgjorte. Det var mye som stemte i dag. Det var utrolig deilig, sa Zachariassen.

Joackim Jørgensen sendte hjemmelaget på Sarpsborg stadion i ledelsen allerede etter tre minutter da han fant i veien til nettet fra bakre stolpe på en corner fra Krépin Diatta.

Etter to gode muligheter til Patrick Mortensen og Joachim Thomassen økte Kristoffer Zachariassen til 2-0 da han banket inn nedfallsfrukt fra Mortensen i det 32. minutt.

Målshow

Etter ytterligere press fra hjemmelaget satte samme mann inn 3-0 sju minutter senere. Et hjørnespark ble klarert, og ballen havnet etter hvert hos Matti Lund Nielsen, som fikk til å sikte på panna til 23-åringen. Midtbanespilleren svarte med å stupe innlegget i mål.

Sandefjord skapte ikke en eneste kvalifisert mulighet før pause, og fikk en fæl start på annen omgang. Et frispark ble headet ned til Jørgensen, som fikk stå alene og banke inn 4-0 etter 48 minutter.

Vondt ble til verre etter 64 minutter da Ole Jørgen Halvorsen takket og bukket etter å ha snappet en feilpasning. Alene med keeper bredsidet han ballen ned i det venstre hjørnet til 5-0.

Hjemmelaget hadde flere enorme sjanser i sluttminuttene, men det ble med de fem kassene de allerede hadde satt bak Ingvar Jónsson.

