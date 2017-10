Rose vant golfthriller i Shanghai

NTB Sport

Engelskmannen var åtte slag bak teten før siste dag, men kunne til slutt triumfere. Hans 67-runde ga ham seieren to slag foran Johnson og to andre spillere.

Verdenseneren brukte 77 slag på sin marerittrunde.

Rose sa at de vanskelige vindforholdene i Shanghai åpnet døren for ham. Han trives under slike forhold.

– Det er slike dager man håper for og drømmer om, men mye må gå din vei for at det skal skje. Det skal mye til å ta inn åtte slag på en spiller som "DJ", sa Rose.

– Det er lenge siden sist jeg vant, iallfall føles det slik.

Om man regner fjorårets OL, har Rose funnet en tittel hvert får siden 2010. Søndag gikk han de ni siste hullene fem slag under par.

– Endelig kom seieren i 2017. Den kom sent, men godt, sa Rose.

Johnson var ute etter sin sjette WGC-tittel, men han måtte tåle bogey etter bogey. Samtidig greide han ikke en eneste birdie.

– Jeg fikk ikke inn noen putter. Jeg følte at jeg rullet ballen bra, men den ville bare ikke i hullet, sa 33-åringen, som hadde seks slags ledelse før siste runde.

Han kunne blitt den første som har vunnet tre WGC-turneringer i ett år, men tangerte i stedet rekorden for den største tapte ledelsen siste dag. Han delte til slutt 2.-plassen med Brooks Koepka og svenske Henrik Stenson.

