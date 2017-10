Rangers tapte mot Canadiens

NTB Sport

Det canadiske laget dro ifra i første omgang og sørget for en 3–0 ledelse på hjemmebane i Montreal. Rangers Pavel Buchnevich og Rick Nash reduserte til 2–3 i midtperioden, men Canadiens fulgte etter med enda et mål like etter.

I tredje og siste periode satte Mika Zibanejad inn Rangers' tredje mål, etterfulgt av lagkamerat Brady Skjei. Stillingen sto 4–4 helt til de siste spilleminuttene, da hjemmelaget tok nok en gang ledelsen og avgjorde nattens kamp.

Zuccarello fikk 19 og et halvt minutt på isen under bortekampen.

Rangers har nå tapt ni av tolv kamper så langt i sesongen.

(©NTB)