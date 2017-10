Ogier sikret sin femte strake VM-tittel, Mikkelsen sekunder unna pallen

NTB Sport

Andreas Mikkelsen endte på en litt sur fjerdeplass. Den norske Hyundai-føreren havnet under fem sekunder bak Ogier.

Elfyn Evans dominerte stort på grusen på hjemmebane i Wales. Han ble søndag den første britiske vinneren av Rally Storbritannia siden 2000. Han slo belgiske Thierry Neuville (Hyundai) med 37,2 sekunder.

Ogier er blitt godt vant med å vinne VM-titler, men franskmannen holder årets triumf svært høyt.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det har vært et tøft år, men det er utrolig å avslutte det på denne måten. Alle titlene mine betyr mye, men denne har jeg kjempet veldig hardt for. Vi har tatt sjanser underveis, så det var ingen enkel tittel å vinne, sa Ogier.

For tøft

Foran årets siste VM-runde i Australia har Ogier 215 poeng mot Neuvilles 183 i sammendraget. Dermed kan ikke franskmannen bli tatt igjen. Tredjeplasserte Ott Tänak fra Estland har 169 poeng.

Mikkelsen hadde et håp om å ta seg inn på pallen i Wales, men det ble akkurat for tøft. Han vant to av søndagens fem fartsprøver.

– Jeg gjorde det jeg kunne for å klare det, men denne gangen holdt det ikke, sier Mikkelsen i en pressemelding.

Vil revansjere seg

Han depper ikke over at pallen glapp. Mikkelsen føler han og kartleser Anders Jäger har prestert godt i helgen.

– Fredagen var vanskelig i og med at vi startet så langt bak de beste, og hadde derfor dårligere forhold enn dem vi fightet med i toppen. De to siste dagene handlet alt om å klatre på resultatlista, og det synes jeg vi klarte på en veldig fin måte. Spesielt i dag har jeg kjørt opp mot maksimalt av hva jeg klarer. Det holdt dessverre ikke til pallen, men var veldig nærme – og jeg er fornøyd. Så satser vi heller på å revansjere oss med pallplass i Australia.

Mads Østberg trøblet mye i løpet av dagene i Wales. Lørdag måtte han bryte på grunn av elektriske problemer med bilen. Han kjørte søndagens fartsprøver.

