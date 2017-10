Gangnes om marerittåret: – Det har vært et helvete

NTB Sport

Litt over et år har gått siden Gangnes ødela kneet alvorlig for tredje gang i karrieren.

– Det har vært et helvete. Jeg har aldri ødelagt kneet mitt så mye som den siste gangen. Det var ute av ledd, begge meniskene gikk, korsbåndet gikk og jeg pådro meg to brudd. Det gikk unna der nede, sier 28-åringen i en samtale med NTB.

Gangnes var i sitt livs form, hadde tatt sølv og laggull under skiflygings-VM, var tredje best i verden og hadde tatt sin første seier i verdenscupen. Så gikk det galt i et fall under trening i Stams, og skadene var verre enn han først fortalte.

– Jeg har vært drittlei. Jeg har vært så lei at jeg ikke har hatt lyst til å trene. Jeg har vært så lei at jeg ikke har orket å se på skihopping. Jeg har tenkt tanken at det kanskje er på tide å se seg selv i speilet og se om jeg faktisk har det som skal til for å komme tilbake, nok en gang, forteller totningen.

Sammenlignes med Sisyfos

Landslagssjef Alexander Stöckl blir beveget når han snakker om Gangnes' vei tilbake i hoppbakken.

– Det er reisen fra helvete. Han har opplevd dette to ganger før, og Kenneth visste hvor lang veien er fra å gå på krykker til du kan hoppe igjen. Du blir usikker på om det faktisk går å komme tilbake en tredje gang.

– Fra øyeblikket han gikk i stykker i Stams, har det vært råtøft. Han har kommet tilbake. Det er kjempestort, for det er ikke mange som hadde orket det, sier Stöckl.

Østerrikeren sammenligner Gangnes med Sisyfos i gresk mytologi, han som gudene dømte til å rulle en stein opp et fjell, men som hver gang han nådde toppen opplevde at steinen rullet ned igjen.

– Det er litt Kenneth i den historien. Han digger det å rulle steinen oppover. Det er det som tar oss videre i livet. Vi er villige til å kjempe mot motstand, beskriver Stöckl.

Sisyfos er ofte blitt symbolet på en håpløs oppgave uten slutt, men for Gangnes er det ikke over. Han drømmer om OL-gull i februar.

– Drømmen er å vinne igjen. Jeg ser for meg å være på toppen igjen. Jeg gjør ofte det. Det er en følelse jeg vil kjenne i virkeligheten også, sier Gangnes lavmælt.

Takker lagkameratene

Kolbukameratene-hopperen takker lagkameratene og hoppledelsen for at han på ny orket å kjempe seg tilbake.

– Det er veldig befriende å være en del av landslaget igjen. De har tatt meg med på samlinger da jeg var ute. Det gjorde at gnisten aldri helt sluknet.

– Jeg vet ikke om jeg er sterkere enn andre mennesker, men lidenskapen er større enn hos veldig mange. Jeg elsker skihopping. Det er dette jeg har trent hver sure time for. Jeg kunne aldri tilgitt meg selv om jeg hadde latt sjansen gå fra meg. OL var hele tiden målet i fireårsplanen min, sier Gangnes.

– Kanskje kan mitt comeback etter alle kneproblemene være et tegn til dem som faktisk gir opp. Det er mulig å komme tilbake fra veldig mye, ikke bare i skihopping.

Seks kneoperasjoner

Norges beste hopper i 2015/16-sesongen innser at hoppkarrieren kan gi ham sterke smerter senere i livet.

– Sjansen for at jeg får vondt i knærne når jeg blir eldre, er ganske mye større enn hos vanlige folk. Det er ikke optimalt når du har operert knærne dine seks ganger i en alder av 28 og byttet ut det meste av ligamenter. Om det er verdt det? Jeg vil si det. Jeg har fått leve guttedrømmen fullt ut. Jeg føler meg, tross alt, både heldig og stolt. Folk ser på TV som små og sier «sånn skal jeg bli når jeg blir stor». Det har jeg faktisk fått til, sier comebackhopperen.

Stöckl trekker fram Gangnes når folk klager over litt motgang i livet.

– Det er mange idrettsutøvere og vanlige folk som gir opp mye tidligere etter litt motstand eller trøbbel. Når noen klager på at det er vanskelig og tøft, og kanskje ikke gidder lenger, sier jeg bare «se på Kenneth, da vet du hva som er tøft», sier landslagssjefen.

Kenneth Gangnes ble lørdag nummer to i normalbakke-NM, kun slått med 0,5 poeng av Daniel-André Tande.

