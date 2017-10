Federer tok sin 95. tittel

NTB Sport

Federer vant for sjuende gang denne sesongen, flere enn noen annen, og styrket sine sjanser til å gjenerobre førsteplassen på verdensrankingen fra Rafael Nadal før årsskiftet.

Federer har møtt del Potro to ganger tidligere i finalen i Det sveitsiske innendørsmesterskapet, og han tapte både i 2012 og 2013. Argentineren vant første sett søndag i tiebreak, men hun skulle ikke greie en tredje finaleseier mot sveitseren i hans hjemby.

Federer slo tilbake med 6-4, 6-3 i de to siste settene og la med sin 95. ATP-tittel Ivan Lendl bak seg. Den eneste som har flere titler er Connors med 109.

Vanskelig

36-åringen storspilte i semifinalen mot David Goffin lørdag og tapte bare tre game, men det ble mye vanskeligere mot del Potro. Han slo frustrert racketen i nettstrengen da han misbrukte en bruddsjanse i 2. sett, og han lå et brudd under i avgjørende sett før han kom tilbake og avgjorde.

Federer spilte sin åttende finale for året, og vant altså for sjuende gang. Han har blant annet vunnet Grand Slam-turneringene Australian Open og Wimbledon.

Både Federer og Nadal er påmeldt til Paris Masters kommende uke, men sveitseren har antydet at han vil trekke seg og legge inn en treningsuke for å stå best mulig rustet til ATP-verdenstourfinalen.

Pouille vant

I helgens andre ATP-turnering vant Lucas Pouille en helfransk finale mot Jo-Wilfried Tsonga i Wien med 6-1, 6-4. Det var hans tredje tittel i år.

– Det har vært en stor uke for meg. Jeg venter alltid tøff kamp når jeg møter Jo, men jeg er svært fornøyd med spillet mitt, sa han.

Pouille er den eneste som har vunnet turneringer på alle tre underlag i 2017: Grus (Budapest), gress (Stuttgart) og nå hardcourt.

