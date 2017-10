FCK berget poeng med ti mann

NTB Sport

Ståle Solbakken opplevde noen svært tunge minutter fra trenerbenken før pause. Etter litt over en halvtime måtte først venstrebacken Nicolai Boilesen ut med skade. Deretter fikk Benjamin Verbic direkte rødt kort for å sparke etter Thomas Kortegaard.

Sloveneren ble rasende på dommeren, og lagkamerat William Kvist så seg nødt til å hjelpe ham av banen. Verbic ble i forkant revet ned av nevnte Kortegaard.

FCK måtte dermed spille over 50 minutter i Horsens med én mann mindre på banen. Vondt ble til verre for Solbakken da Simon Okosun med strak vrist ordnet 1-0 for vertene etter litt over en time.

Refleksredning

Bortelaget ble hardt straffet for at Denis Vavro var langt ute av posisjon og ikke maktet å nå opp da Kortegaard la inn ballen mot kanten av straffefeltet.

Bare noen få minutter etterpå var det kun en utrolig redning av Robin Olsen som nektet Horsens 2-0. Kjartan Finnbogasons avslutning fra kort hold var på vei mot nettaket, men Olsen sto fram med en refleksredning.

I det 77. minutt skulle endelig FCK få litt medgang i kampen. Pierre Bengtsons frispark hadde retning mot korthjørnet, men ballen endret totalt retning etter at den var innom et Horsens-hode. Ballen gikk inn midt i mål.

Sju poeng bak

FC København ligger på en skuffende femteplass etter 14 kamper. Solbakkens lag er sju poeng bak Midtjylland på tabelltoppen. Horsens var forbi FCK på stillingen 1-0, men med utligningen falt laget tilbake til sjetteplassen og er ett poeng bak gjestene fra hovedstaden.

Boilesens skade er for øvrig ikke bare dårlig nytt for Solbakken, men også for Åge Hareide. Danmark møter om ikke lenge Irland over to kamper i VM-omspillet.

