Dennis Olsen annenmann i Supercup-sammendraget

Før søndagens finale i Mexico by lå Olsen fem poeng bak sin tyske konkurrent i jakten på sammenlagtseieren.

Olsen har tidligere i sesongen vunnet den tyske Porsche Carrera-cupen.

Olsen hadde beste startspor lørdag, men Ammermüller snek seg raskt forbi Olsen i en innersving og holdt nordmannen bak seg hele veien. Australske Matt Campbell vant lørdagens løp foran Ammermüller og det norske motorhåpet.

Ifølge motornettstedet Parcferme.no hadde Olsen høyere tempo enn Ammermüller, men fikk aldri muligheten til en fair forbikjøring.

– Jeg hadde et høyere tempo enn ham, men han kjørte veldig defensivt gjennom hele løpet. Når han heller ikke gjør noen feil ble det vanskelig å komme seg forbi, sa Olsen.

Følgende forutsetninger gjaldt for at Dennis Olsen skulle vinne supercupen etter søndagens finale: Han måtte selv vinne søndagens løp samtidig som Ammermüller best kunne bli nummer fire.

Slik gikk det ikke. Olsen innkasserte en ny tredjeplass og ble nummer to i sammendraget.

– Dette har vært en helt fantastisk sesong, og jeg har bevist for alle at jeg kan konkurrere i toppen av en av verdens aller tøffeste racingserier. Jeg gikk inn i helgen med lave skuldre, og selv om jeg gjorde alt jeg kunne for å vinne kan jeg ikke være skuffet med dette resultatet, sa Olsen.

