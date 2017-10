Ammermüller økte luken ned til Dennis Olsen

NTB Sport

Før søndagens finale i Mexico by ligger Olsen fem poeng bak sin tyske konkurrent i jakten på sammenlagtseieren.

Olsen har tidligere i sesongen vunnet den tyske Porsche Carrera-cupen.

Ammermüller snek seg raskt forbi Olsen i en innersving og holdt nordmannen bak seg hele veien. Australske Matt Campbell vant lørdagens løp foran Ammermüller og det norske motorhåpet.

Ifølge motornettstedet Parcferme.no hadde Olsen høyere tempo enn Ammermüller, men fikk aldri muligheten til en fair forbikjøring.

Følgende forutsetninger gjelder for at Dennis Olsen skal vinne supercupen: Han må selv vinne søndagens løp samtidig som Ammermüller best kan bli nummer fire.

– Jeg skulle ønske løpet ble mindre stressende. Første runden var vanskelig, det ble mye slipstream bak meg men jeg kjørte så hardt jeg kunne. I morgen er det én ting å gjøre, og det er å pushe veldig hardt og vise hva vi kan gjøre, sa Olsen etter lørdagens dramatiske runde.

(©NTB)