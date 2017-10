Tande med tre strake NM-titler

NTB Sport

– Det er utrolig godt å få ut så gode skihopp i renn når man ikke har vært i nærheten på trening den siste uken, sa Tande.

– Det var ikke mye som skilte. Jeg trodde ikke det skulle holde. Kenneth kom virkelig og dunket på i comebacket, fortsatte Kongsberg-hopperen.

105,5 og 101 meter ga 269,6 poeng i kveldsrennet i Midtstuen. Dermed tok Tande sin tredje strake NM-tittel.

– Det er utrolig kult å ta tre NM på rappen. Det er stort for meg, men det er til vinteren det virkelig teller, for da setter de opp kongepokal igjen. Jeg håper å ta fire på rad, sa Tande til NTB.

– Du skal aldri avskrive meg

Gangnes er tilbake etter et år på sidelinjen med en alvorlig kneskade. 104 og 101 meter lover godt foran comebacksesongen i verdenscupen.

– Det ble en bra dag for min del. Tande er kanskje den beste vi har hatt i sommer. At jeg er jevn med ham betyr mye. Jeg vet hvor han står, og dette var en fin bekreftelse for resten av vinteren for min del, sa Gangnes.

– Jeg blir svart i øynene når det er hopprenn. Du skal aldri avskrive meg. Det er dette jeg jobber for. Nå har jeg fått unna den første virkelige konkurransen. Nå kan jeg gi full gass neste gang, fortsatte Kolbukameratene-hopperen.

Halvor Egner Granerud knep bronsemedaljen og viser takter som kan sikre ham plass på verdenscuplaget i Wisla om en liten måned.

Suveren Lundby

Maren Lundby gjorde som ventet kort prosess blant kvinnene. Hele 46,5 poeng skilte ned til Silje Opseth.

– Jeg håper det er et styrketegn. Jeg er mest fornøyd med at det ser skikkelig bra ut når det virkelig stemmer, men kvalifiseringen (93 meter) var ikke like bra. Det er vanskelig å si hva dette holder til i verdenscupen. Det blir bare synsing, men jeg er sikker på at det holder til å være med der oppe, sa Lundby.

Med 102,5 og 99,5 meter var Lundby overlegen i kveldsrennet. Sølvvinner Opseth hoppet 87 og 92,5 meter.

– Jeg skulle ønske det var flere som pushet meg her hjemme, sa den norske hoppdronningen før hun reiste hjem til Bøverbru.

Vil tette luken

Opseth på sin side var tydelig skuffet etter sitt førstehopp.

– Jeg er fornøyd etter finaleomgangen, men ikke med det første hoppet. Jeg var nær, men små ting fikk mye å si. Jeg fikk ikke satt meg i posisjon og ble litt flytende. Da er det ikke mye å tråkke i med på hoppkanten. Jeg løste det bedre i finaleomgangen.

– Hva tenker du om gapet opp?

– 46,5 poeng er mye. Jeg må ta i noen tak for å tette luken. Det er egentlig ikke urovekkende. Jeg vet at jeg må bli mer stabil teknisk og bedre fysisk, sa hopptalentet fra Holeværingen.

18-åringen håper å få OL-tur til Pyeongchang sammen med Lundby.

Anna Odine Strøm fra Alta ble nummer tre.

TV-sendingen på Eurosport lørdag kveld ble for øvrig preget av at man slet voldsomt med å få riktig resultater på grafikken.

(©NTB)