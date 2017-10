Raufoss og Håvard tok første stikk

NTB Sport

Tidligere sentrale Alta IFs midtbanekriger Håvard Nome snøt moderklibben for kvalifiseringssjansen da hans klubb Raufoss kapret andreplassen i 2. divisjonsavdelingen. Før siste siste serierunde i PostNord-ligaen var Alta IF fortsatt nummer to i avdelinga. De hadde to poengs forsprang på Nomes Raufoss og Asker. Alta IF tapte som vi vet oppgjøret mot Tom Nordlies Skeid på hjemmebane i siste serierunde, og Raufoss vant og sikret seg kvalikplassen.

Lørdag møtte 1100 tilskuere m opp da Raufoss møtte Notodden i den første kampen om den siste plassen i 1. divisjon.

Snorre Strand Nilsen ordnet ledelse for hjemmelaget etter 25 minutter. Like etter pause scoret Steffen Hjelmtvedt igjen for hjemmelaget.

To minutter før slutt klarte Notodden å få inn en viktig redusering ved Amani Mbedule. Kampen endte 2-1, og dermed er kampen om å gå videre i kvalifiseringen fortsatt åpen.

Returkampen spilles 4. november. Sammenlagtvinneren møter lag nummer 14 i 1. divisjon i den endelige opprykksfinalen.