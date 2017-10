Lillehammer på tabelltopp

NTB Sport

TJ Foster ga Frisk en drømmestart i Askerhallen med scoring før det var spilt et minutt, men siden handlet det meste om Lillehammer, som scoret fire ganger på rad i første periode og aldri ga fra seg ledelsen.

Frisk var riktignok ett mål bak på 3-4 og 4-5, men kom aldri à jour.

David Morley, Joey Benik og Brett Cameron scoret to mål hver for Lillehammer, som er to poeng foran Frisk.

Sparta og Storhamar følger ytterligere to poeng bak etter å ha tatt hver sin 4-2-seier lørdag.

Kongsvinger gjorde som mot Stavanger torsdag og tok to måls ledelse, men sprakk mot slutten da gjestende Storhamar scoret kampens fire siste mål.

Manglerud Star ledet etter første periode i Sarpsborg, men Sparta vendte til seier ved hjelp av to mål og en assist fra Greg Wolfe.

Stavanger-krisen fortsetter. Lørdag tapte tittelgrossisten 1-2 for Vålerenga i Oslo. Mål av Filip Gunnarsson og Rasmus Ahlholm ga hjemmeseier i Furuset Forum.

Vålerenga klatret dermed til øvre halvdel av tabellen, mens Stavanger nå har bare tre lag bak seg.

