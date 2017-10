Kolasinac avgjorde Wengers jubileumskamp

NTB Sport

Arsenal slapp med skrekken mot Swansea etter en sterk annen omgang. Sead Kolasinac var sentral i opphentingen som ga tre poeng.

– Jeg likte spillet hans i dag. Han hadde en god avslutning på det første målet og flere gode kombinasjoner på venstresiden, blant annet som ledet til den målgivende pasningen for det andre målet, sa Arsène Wenger om bosnieren til BBC etter kampen.

Wenger var ikke overrasket over at laget hans brukte tid på å trenge gjennom walisernes forsvar.

– Vi visste at Swansea bare hadde sluppet inn ett mål på bortebane denne sesongen og at de er gode defensivt. Tempoet vårt var ikke godt nok i første omgang. Annen omgang var mye bedre, og spillerne var bevisste på det og spilte i et høyere tempo.

Frustrert

Swansea-manager Paul Clement mener laget hadde fortjent poeng.

– Det er frustrerende når man ser på resultatet, men jeg synes vi så positive ting. Det var mye bra i prestasjonene våre, og jeg syns vi fortjente mer enn vi fikk, sa Clement til BBC.

Arsenal var det førende laget i den første omgangen, men kom ikke til de største sjansene. Det utnyttet mer effektive gjestene fra Wales seg av etter 22 minutter.

Laurent Koscielny mistet ballen til Tammy Abraham i farlig posisjon, og han fant Sam Clucas som kaldt satte ballen mellom beina på Petr Cech.

Kolasinacs første mål

Annen omgang startet akkurat som den første med kjør mot ett mål. I det 51. minutt ga det endelig uttelling for Arsenal. Alexandre Lacazette hælsparket til Mesut Özil, som ved hjelp av en Swansea-forsvarer fant bosniske Sead Kolasinac.

Venstrekanten bredsidet inn utligningen og sitt første mål for Arsenal i Premier League.

Hjemmelaget fortsatte presset og var nær scoring like etter. Koscielny burde ha scoret 2-1 da han fikk frisparket fra Alexis Sánchez rett på pannebrasken fra fem meters hold.

I stedet var det Aaron Ramsey som ordnet ledelsen. Granit Xhaka slo en perfekt pasning til målscorer Kolasinac, som la tilbake til Ramsey. Han satte ballen i mål fra kort hold etter 58 minutt.

Ett poeng bak Tottenham

Kolasinac bidro til seieren med både mål og målgivende. Bosnieren har vist seg som en sterk signering for Arsenal.

Hjemmelaget styrte resten av kampen og kunne og burde ha vunnet med større siffer. Likevel ble det med de to målene, men det var nok til å sikre tre poeng.

Arsenal er nummer fire med 19 poeng, og er bare poenget bak Tottenham som tapte mot Manchester United tidligere lørdag.

Swansea er foreløpig så vidt over nedrykksstreken med åtte poeng.

(©NTB)