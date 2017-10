Karate: Handelsby tok sølv i junior-VM

NTB Sport

Handelsby, som representerer karateklubben Sarpsborg, tok sølv i klassen kvinner kadett pluss 54 kilo. I tillegg sikret hun seg verdifulle rankingpoeng. Disse kan vise seg viktige fram mot ungdoms-OL i Argentina i 2018.

– Dette er en kjempeprestasjon. Det er heller ingen tilfeldighet at Handelsby gjør det så bra. Tidligere i år vant hun et stipend på grunn av sin flotte utvikling over tid, sier sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund.

15-åringen er godt fornøyd med sølvet.

– Nå skal jeg kjøre på enda mer. Jeg ser jo at det går, og jeg ønsker å kvalifisere meg til OL, sier Handelsby.

Hun innrømmer at finalemotstanderen var tøff.

– Vi hadde en bra strategi, men jeg ble litt overrasket over hurtigheten hennes, sa sølvvinneren.

Handelsby slo kroatiske Petra Nuic i semifinalen etter å ha beseiret motstandere fra Tsjekkia, Hongkong og El Salvador i innledende runder.

