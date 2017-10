Hazard avgjorde etter sjansesløseri

NTB Sport

Et sjansesløseri uten like endte til slutt med mål og tre poeng for Chelsea. En forsvarsfeil og Eden Hazards første mål i serien for sesongen var alt London-laget trengte.

– Det eneste problemet i kveld var at vi ikke scoret mer. Vi kunne scoret fire-fem mål i første omgang, sa matchvinner Hazard i intervju vist på TV 2 Sport Premium etter kampen.

For det var ikke mangel på sjanser som gjorde den første omgangen målløs. I perioder var det et stormløp mot Bournemouth-keeper Asmir Begovic og smått utrolig at bortelaget ikke fikk ballen mellom stengene.

Burde vært mer kliniske

Álvaro Morata kom blant annet alene gjennom to ganger. Begovic stoppet mesterlig det ene forsøket, mens spanjolen satte ballen like utenfor på det andre.

– Manageren (Antonio Conte) sa vi bare måtte holde oppe intensiteten i pausen. Vi spilte bra, var farlige i mange situasjoner og var sterke defensivt. Vi manglet bare å score mål, sa Cezar Azpilicueta.

– Vi hadde kontrollen, men kunne vært mer kliniske foran mål. Jeg endret ikke mye i pausen, og jeg syns vi fortsatte det gode spillet i annen omgang. Vi var veldig gode defensivt, og dette var en svært viktig kamp for oss å vinne, sa Chelsea-manager Conte.

Chelsea svarte dermed på seirene til Manchester City, Manchester United, Arsenal og Liverpool tidligere på dagen.

– Helt utrolig

Etter 28 minutter fikk Morata ballen i mål, men dommer Pawson mente Azpilicueta var i offside og forstyrret Begovic. Målet ble derfor ikke godkjent, uten store protester.

– Det har vært en kanonade mot Bournemouth-målet. Utrolig at de ikke har fått uttelling, sa Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio i pausen.

Det skulle bare ta seks minutter av annen omgang før Begovic måtte kapitulere mot sitt gamle lag.

Morata fant Eden Hazard, som kom alene gjennom på venstresiden etter en stygg feil av Simon Francis, som både sked og misset stygt.

Belgieren banket inn sitt første mål i Premier League for sesongen i korthjørnet, et skudd Begovic burde hatt mulighet på.

Bournemouth under streken

Annen omgang ble langt fra så sjanserik som den første. Chelsea hadde styringen, men kom ikke til store målsjanser.

Bournemouth uten en ryggplaget Joshua King mistet også to nye angrepsspillere med skade. Først måtte Jermain Defoe ut i pausen, så tok Junior Stanislas seg til låret og gikk av banen etter en time spilt.

Innbytter Jordon Ibe var positivt framgå ved flere anledninger, og var nærmest utligning for vertene med et langskudd Thibaut Cortouis bokset ut til corner.

Steve Cook kom til en brukbar mulighet på overtid etter en avslutning fra 15 meter, men Cortouis hadde kontroll.

Chelsea trygget inn 1-0 seieren og er nå nummer fire i Premier League, ett poeng bak Tottenham og med like mange poeng som Arsenal

Bournemouth har hatt en svært tung start på sesongen og er nest sist med sju poeng.

