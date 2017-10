Ferrari B.R. tilbake

NTB Sport

Dermed befestet han sin posisjon som den beste 4-årige varmblodshesten i Norge. For kusk og trener Per Oleg Midtfjeld var det en meget viktig bekreftelse etter at hesten sviktet i årets viktigste løp, Norsk Derby.

– Ferrari B.R. ble rett og slett for ivrig fra start. Etter galoppen ville jeg gi ham et fint løp innvendig, men da vi angrep inn på oppløpet kjente jeg at formen er tilbake. Ferrari B.R. er «back in business», sa Midtfjeld.

Flere av de beste 4-åringene i landet var med i løpet. Ferrari B.R. fikk 100.000 kroner for seieren og har ialt tjent 990.000. Midtfjeld har planlagt ytterligere en start før året er omme.

Seiersmaskinen Always So Easy innfridde som storfavoritt i det femte V75-løpet. Hoppa står nå med ni strake seirer.

(©NTB)