Federer briljerte i semifinalen

NTB Sport

Det er tredje gang på seks år at Federer møter del Potro i finalen i hjembyen. Argentineren slo ham både i 2012 og 2013.

Federer håper å revansjere de to finaletapene og vinne Det sveitsiske innendørsmesterskapet for åttende gang. Da styrker han sin sjanse til å avløse Rafael Nadal som verdensener innen nyttår.

Del Potro slo tittelforsvarer Marin Cilic 6-4, 6-4 i sin semifinale.

Federer måtte spille tre sett for å slå franske Adrian Mannarino i kvartfinalen, men feide 3.-seedede Goffin av banen lørdag.

– Jeg er glad for at jeg greide å slå tilbake. Fredagens kamp var komplisert på mange måter, og jeg hadde noen vanskelige øyeblikk. I dag var alt helt annerledes. Hodet var helt med, og jeg gjorde det vanskelig for motstanderen, sa Federer.

Tøft program

Den sveitsiske veteranen er ute etter sin sjuende turneringsseier for sesongen. Først etter finalen avgjør han om han reiser videre til Paris Masters eller om han skal legge inn en treningsuke for å lade opp til ATP-tourfinalen i London.

Del Potro kjemper om plass i sesongavslutningen i London og håper å kunne fortsette sin sterke sesongavslutning.

– Roger er tidenes beste tennisspiller, og det er ikke mange som slår ham. Det er alltid en glede å spille mot ham, og å gjøre det i hans hjemby er fantastisk. Jeg er glad bare for å være i finalen, sa del Potro.

– Jeg er sliten, og kroppen merker kjøret, men jeg har ikke noe valg. Jeg må bare stå på. Eneste måte å ta Roger er å være aggressiv.

Fransk finale

I den andre ATP-turneringen denne uke blir det helfransk finale mellom Jo-Wilfried Tsonga og Lucas Pouille i Wien.

Tsonga var eneste seedede spiller i semifinalen. Han slo tyske Philipp Kohlschreiber i strake sett dagen etter at han slo ut toppseedede Alexander Zverev. Pouille slo briten Kyle Edmund i tre sett.

(©NTB)