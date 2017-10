Dalkurd til Allsvenskan 13 år etter at klubben ble stiftet

NTB Sport

Lørdag ble en stor dag for laget som egentlig ble stiftet som et sosialt prosjekt for vanskeligstilt ungdom.

– Det er det fineste jeg har gjort. Jeg er ikke sjokkert, men jeg visste ikke at jeg kunne kjenne en slik glede, sa Rawez Lawan, som scoret det avgjørende målet i 1-0-seieren mot GAIS.

Dalkurd trengte bare ett poeng for å sikre opprykket fra Superettan til Allsvenskan. Å rykke opp er noe laget som har en sterk tilknytning til det kurdiske miljøet er eksperter på.

Sterk rekke

Bare se på denne utrolige historien:

2005: Nummer 1 i 6. divisjon

2006: Nummer 1 i 5. divisjon

2007: Nummer 1 i 4. divisjon

2008: Nummer 1 i 3. divisjon

2009: Nummer 1 i 2. divisjon

2010-2015: Spill i 1. divisjon og opprykk til Superettan i 2015.

2015: Fjerdeplass i Superettan.

2016: Klar for Allsvenskan med en runde igjen.

Fest

Det avgjørende målet mot GAIS kom etter 59 minutters spill. Da slapp presset, og festen kunne begynne i Borlänge like utenfor Falun i Dalarna.

– Spillerne har aldri fått et klapp på skulderen. De har levd under et hardt press. Nå er det varmt her inne, sa trener Andreas Brännström til C More.

Dalkurd blir den 65. klubben som spiller i Allsvenskan. Klubben har mange supportere utenfor Dalarna og har nesten 1,5 millioner personer som følger klubbens side på Facebook.

Brommapojkorna er tidligere klar for Allsvenskan neste år.

(©NTB)