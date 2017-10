City fosset videre med seier på The Hawthorns

NTB Sport

Resultatet gjør at City igjen er fem poeng foran tabelltoer Manchester United. «De røde djevlene» knappet først innpå City med 1-0 mot Tottenham tidligere lørdag, men Pep Guardiola og co. svarte med en knepen ettmålstriumf på The Hawthorns.

Tyske Leroy Sané åpnet ballet for gjestene på bortegress. Kantspilleren klinket ballen i høyre kryss etter ti minutters spill, men kun tre minutter senere utlignet West Bromwich. Tidligere City-spiller Gareth Barry slo en nydelig ball opp fra dypet, og lagkamerat Jay Rodriguez lobbet ballen i mål på fint vis.

Kombinasjonsspill

Kun to minutter etter utligningen var City i føringen igjen. Et Fernandinho-skudd fra distanse gikk via Barry, venstre stolpe og i mål bak en forfjamset Ben Foster i West Brom-buret.

19 minutter etter hvilen trygget innbytter Sterling de tre poengene for serielederen. 3-1 kom etter vakkert kombinasjonsspill. Leroy Sané ga ballen til formspiller Kevin De Bruyne, belgieren ga videre til Kyle Walker på høyre, og backen fant deretter en våken Sterling inne foran mål. Engelskmannen kunne enkelt sette inn lagets tredje fulltreffer, denne gang fra kloss hold.

Matt Phillips reduserte på overtid, men City holdt unna og kunne registrere tre poeng i beltet.

Resultatet gjør at City har fem poeng ned til United og åtte til Tottenham på tredjeplass. Dermed ser ting foreløpig meget bra ut for City og manager Guardiola. Laget har 28 poeng etter ti serierunder, men kan i tillegg vise til sterke 35-5 i målforskjell.

Napoli neste

City får trolig en tøff oppgave i neste kamp. Onsdag reiser Manchester-laget til italienske Napoli i mesterligaen. City står med ni poeng etter tre kamper, noe som betyr at avansementet nesten er i boks. Napoli (tre poeng) er avhengig av seier mot engelskmennene.

Tony Pulis og West Bromwich kan ikke vise til samme form som City. Laget har kun ti poeng etter ti kamper i serien, men kan håpe på en opptur borte mot nyopprykkede Huddersfield i neste match.

West Bromwich hadde for øvrig tapt 14 av lagets 15 siste kamper (én uavgjort) mot City i serien før lørdagens kamp, ifølge statistikktjenesten Opta. Og «The Baggies» klarte altså ikke å snu den vonde trenden mot Guardiolas formsterke mannskap.

