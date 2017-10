Verdensener Halep feid ut av WTA-mesterskapet

NTB Sport

Svitolina var uten sjanse til å gå videre etter å ha tapt sine to første kamper, men det stoppet henne ikke i kampen mot Halep. Ukraineren vant 6-3, 6-4 på bare 71 minutter.

Tidligere hadde Garcia, som er lavest rangerte spiller i turneringen, slått danske Caroline Wozniacki i tre sett. Den franske 24-åringen ble utklasset i første sett, men slo tilbake og vant 0-6, 6-3, 7-5.

Tross seieren var Garcia avhengig av hjelp for å gå videre. Hadde Halep vunnet, ville hun gått til semifinale sammen med Wozniacki. Svitolinas seier gjorde derimot Garcia til gruppevinner, og hun møter Venus Williams i semifinalen.

Uvirkelig

– Det føles uvirkelig bare å være med i turneringen. Jeg kvalifiserte meg i siste øyeblikk, men jeg er alltid ute etter å forbedre meg, og det er grunnen til at jeg har greid å vinne to kamper her, sa Garcia.

Wozniacki beskrev tapet som "irriterende".

– Jeg føler at jeg burde ha vunnet kampen, men slik er det. Jeg hadde sjansen til å serve hjem seieren, og jeg misbrukte den, sa hun.

Dansken spilte nesten perfekt i 1. sett, som var over på 22 minutter, men i det neste fikk hun poengstraff for å bruke for lang tid, kranglet deretter med dommeren og tapte fire game på rad.

Møter Plisková

I semifinalen møter Wozniacki 3.-seedede Karolina Plisková, som er høyest rangerte gjenværende spiller og vant den andre gruppen.

Verdenstoer Garbiñe Muguruza er som Halep utslått.

Svitolina var tilfreds med sin sesongavslutning.

– Jeg spilte uten press i dag, og jeg leverte en god kamp. Jeg er glad for å avslutte med seier, sa Svitolina.

(©NTB)