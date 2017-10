Søndenå klar for Midtjylland

NTB Sport

Søndenå har signert en kontrakt med den hardtsatsende danske klubben som trenes av norske Jonas Wille.

– Det har alltid vært en drøm for meg å komme meg utenlands. Nå fikk jeg endelig muligheten etter fire sesonger i Haslum – fire sesonger som jeg alltid kommer til å huske som gode, sier Søndenå i en pressemelding.

26-åringen spiller i øyeblikket Golden League-turneringen i Danmark sammen med kollegene på det norske landslaget.

I Midtjylland er Søndenå tiltenkt en rolle som høyrekant. Håndballprofilen skal ha vært på besøk i sin nye klubb i Herning for rundt tre uker siden.

– Det er en spennende mulighet for Magnus, og vi ønsker ham masse lykke til. I Haslum ønsker vi spillere som tar steget ut, Magnus er nok et bevis og eksempel på det, sier Haslum-trener Sten Stockfleth.

I Midtjylland blir Søndenå lagkamerat med landslagskollegaene Espen Lie Hansen og Eivind Tangen. Også Lars Eggen Rismark spiller for jyllandsklubben.

Søndenå er glad for at han kommer til en klubb med norsk trener.

– Det er selvfølgelig betryggende og et pluss for meg. Jeg pratet mye med Jonas (Wille) før jeg signerte, og jeg fikk et godt inntrykk av klubben da jeg var der. Jeg ble samtidig overbevist om at dette var det riktige steget videre for meg, sier Søndenå.

Søndenå slutter seg til sin nye klubb juli 2018.

