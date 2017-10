Ricciardo kjørte fortest i Mexico

NTB Sport

Australieren viste at Red Bull-bilen hans er konkurransedyktig i tynnluften i Mexico by. Han noterte bestetid på 1.17,801 og slo Hamilton i Mercedes med et tidels sekund.

Hamilton trenger bare å komme blant de fem beste i søndagens løp for å sikre sin fjerde VM-tittel. I den første treningsomgangen tidligere fredag ble han slått av sin Mercedes-lagkamerat Valtteri Bottas.

– Det er alltid hyggelig å være raskest, sa Ricciardo.

– Jeg har en god følelse. Vi har jobbet hardt og gjort framskritt, men Mercedes er alltid sterke på lørdag, så vi får se hva som skjer i kvalifiseringen.

Ricciardos lagkamerat Max Verstappen noterte tredje beste tid før han ble stoppet av motorproblemer. Sebastian Vettel, den eneste som kan nekte Hamilton VM-tittelen, var nummer fire i sin Ferrari.

Tyskeren hadde en smertefull opplevelse da han måtte avbryte en runde og kjøre i depot etter at et brannslukkingsapparat i bilen ble utløst og fylte setet med skum og væske.

Fernando Alonso og Stoffel Vandoorne i McLaren må uavhengig av kvalifiseringen starte søndagens løp bakerst etter å ha blitt straffet for bytte av motor.

