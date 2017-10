Raw Air-ledelsen frykter ikke fotballstarten

NTB Sport

Det går mot hard kamp om tilskuerne i mars neste år.

– Nei, jeg er egentlig ikke det, svarer Lund på spørsmålet om han frykter konkurransen fra den rekordtidlige fotballstarten.

– Folk konsumerer mer og mer sport. Jeg tror heller ikke skiforbundet er særlig bekymret, sier NFF-topp Pål Bjerketvedt.

Uansett, for TV-seere kan det bli mye zapping mellom kanaler, mens publikum ute må velge hvilken arena de skal besøke.

– Vi er på NRK1 i beste sendetid med våre produkter. Vi vet fra før at Beitostølen har konkurrert mot cupfinalen, og i år er det verdenscuprenn i Lillehammer samtidig med cupfinalen.

– Vi har ikke sett noen trend at fotballen gir negative utslag på våre sendinger. Vi må prøve å unngå samme starttidspunkt, men så lenge vi er på NRK1 i prime time, er vi relativt avslappet, bedyrer Lund.

Eliteserien starter neste år 11. mars – akkurat samme helg som Raw Air starter. Finalehelgen i Vikersund helgen etter går opp mot 2. serierunde.

Rører ikke bonusmillionen

Raw Air arrangeres for andre gang kommende vinter. Millionpotten til de tre beste består.

– Det ligger 100.000 euro i bonuspotten, akkurat som i fjor. Det avhenger litt av kursen, men det blir tett opp mot millionen. Det var aldri tema å ta den vekk. En bonusmillion gir turneringen kvalitet og gjør den svært attraktiv for utøverne, sier Lund.

Alt tyder også på at glassfatene blir med. Vinnerfatet forrige sesong hadde en verdi på nærmere 100.000 kroner.

– Vi er i dialog med samme leverandør. Det slo såpass an, så vi ser om vi ikke kan fortsette. Vi ønsker å ha et gjenkjennelig trofé over tid, sier arrangementssjefen i Norges Skiforbund.

Hopper etter sammenlagtstillingen

Alt tyder på at man i finalen i Vikersund avslutter 2. omgang med å hoppe etter sammenlagtstillingen i Raw Air.

– Vi har snakket om å gjøre sammenlagtstillingen mer synlig, men det er vanskelig. For om du starter et renn etter Raw Air-stillingen, vil du likevel ha en helt annen rekkefølge i 2. omgang (30 beste rangert). Det gir bare mening å snu startrekkefølgen i siste omgang i Vikersund. Før det må den daglige vinneren få oppmerksomheten, sier renndirektør i FIS, Walter Hofer, til NTB.

– Det er definitivt noe vi ønsker. Vinneren tar alt i det siste hoppet i en superfinale i Vikersund, sier Lund om forslaget som vil styrke turneringsfølelsen for tilskuerne i bakken og millioner av TV-seere.

