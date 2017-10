Nytt økonomisk gullår for Johaug

NTB Sport

Johaug hadde i fjor en skattbar inntekt på drøyt 3,1 millioner kroner. Samtidig økte langrennsprofilens formue med 11,7 millioner kroner, skriver Nettavisen.

Skattelistene for 2016 ble lagt ut fredag morgen. De viser at Johaug står oppført med en samlet formue på 48,6 millioner kroner. Det er drøyt 20 millioner kroner mer enn for to år siden.

Dalsbygda-jenta soner i øyeblikket en dopingutestengelse på 18 måneder. Det betyr at kommende vinters OL i Pyeongchang går fløyten. Først på tampen av sesongen kan Johaug sikte seg inn på et comeback.

Også langrennskollega Marit Bjørgen hadde et innbringende 2016, der medaljefangsten under VM i Lahti var høydepunktet. Veteranen fra Rognes hadde en skattbar inntekt på drøyt 2,9 millioner kroner og står oppført med en formue på i overkant av 37 millioner kroner.

Petter Northug tjente på sin side 5,7 millioner kroner i fjor, til tross for at han fikk store deler av sesongen ødelagt som følge av overtrening. Medaljegrossisten står med en formue på nesten 14 millioner kroner.

Martin Johnsrud Sundby hadde skattbare inntekter på nesten 2,4 millioner kroner, mens Røa-løperens formue er 10,8 millioner kroner.

(©NTB)